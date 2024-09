Ruba merce da un furgone in via Portici, arrestato

E' stato arrestato e sarà espulso un cittadino cileno di 56 anni che è stato sorpreso da un corriere mentre stava rubando numerosi capi di abbigliamento dal suo furgone in via Portici a Bolzano. Quando il corriere, che stava rientrando da un'altra consegna, ha sorpreso l'uomo con un carrello e tre grossi scatoloni, è nata una violente lite tra i due. Sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia che ha portato il 56enne in Questura. L'uomo era già stato espulso nel 2019 ma era poi rientrato in Italia. E' così scattato un nuovo decreto di espulsione firmato dal questore Paolo Sartori.





