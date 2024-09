Precipita in montagna, salma trovata solo 10 giorni dopo

Una turista tedesca è stata trovata morta ai piedi di un burrone in val Ridanna, in Alto Adige. La sua morte risale a dieci giorni fa. La donna di 52 anni stava percorrendo da sola il sentiero transalpino di San Romedio, che parte dalla chiesa consacrata al santo ad Innsbruck in Austria e porta all'omonima chiesa in val di Non, riporta il quotidiano Dolomiten.

L'escursionista è stata vista l'ultima volta domenica 8 settembre a Fleres, dove ha passato la notte. Con ogni probabilità il giorno dopo è precipitata per un'ottantina di metri nei pressi dei prati Elleswiesen. I parenti non si erano preoccupati fino a lunedì scorso, quando sarebbe dovuta rientrare in Germania. Le autorità italiane sono riuscite a localizzare il suo cellulare e restringere così la zona di ricerca. Gli uomini del soccorso alpino di Ridanna e Racines hanno avviato le ricerche anche con l'ausilio di cani e droni.

Ieri mattina poi la tragica scoperta della salma, che è stata recuperata con il verricello dall'elicottero Pelikan 2 e portata a valle.



