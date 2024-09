Iniziata la riqualificazione dello stadio Quercia a Rovereto

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio Quercia di Rovereto. Si tratta - informa una nota - di un intervento funzionale alla realizzazione della nuova tribuna est, per ospitare oltre 2.500 spettatori, e alla costruzione di un nuovo impianto "indoor" per l'atletica leggera. L'importo complessivo delle opere, finanziato dall'amministrazione comunale di Rovereto, dalla Provincia di Trento e dal Coni, supera i 9,5 milioni di euro.

Il primo appalto, avvenuto nel 2023 con una spesa di 400.000 euro, ha previsto la demolizione della tribuna esistente.

Successivamente è stato progettato e appaltato (per un importo di 1,1 milioni di euro) l'intervento per le fondazioni, la cui conclusione è prevista per l'ottobre 2024. Ora si procede all'affidamento delle opere finalizzate alla realizzazione della nuova tribuna, per una spesa di circa 4 milioni. La gara troverà attuazione nel corso dei prossimi mesi, mentre i lavori inizieranno nei primi mesi del 2025.

Parallelamente a ciò, l'amministrazione sta elaborando il progetto esecutivo relativo all'allestimento dell'area sportiva interna, in cui troveranno ospitalità le piste di atletica e di altre attività sportive. Il costo dell'opera ammonta a ulteriori 4 milioni di euro e troverà esecuzione nel corso del 2026.

"Si tratta di un intervento molto importante che prevede la riqualificazione dell'impianto sportivo del Quercia, e che permetterà di portare atleti e competizioni sempre più di alto livello. Un'altra struttura sportiva rinnovata quindi che darà modo all'Unione sportiva Quercia e alla comunità intera di far diventare Rovereto sempre più, oltre che Città della pace, anche Città dello sport", ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Carlo Fait.



