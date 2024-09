Carabinieri, un arresto e una denuncia per truffa agli anziani

I carabinieri di Rovereto hanno fermato due presunti autori di truffe agli anziani nell'ambito di alcuni controlli mirati portati avanti per contrastare il fenomeno. Uno di questi, un ragazzo minorenne di origini campane, è stato denunciato e affidato a un centro di prima accoglienza, mentre l'altro, un 45enne pluripregiudicato, anche lui di origini campane, è stato arrestato.

Nel primo caso, verificatosi ad Aldeno, il modus operandi - informa l'Arma - è quello classico: il minorenne avrebbe indotto la vittima della truffa a ritenere che un proprio congiunto fosse rimasto coinvolto in un grave episodio con risvolti penali molto seri e che fosse quindi necessario provvedere al pagamento di una "cauzione" anche mediante la consegna di oggetti di valore per evitarne la reclusione. La presenza in casa di un parente della vittima, che ha allertato subito il 112, ha scongiurato che il reato si consumasse e ha permesso l'identificazione del minorenne.

Anche nel secondo caso il modus operandi sarebbe stato lo stesso, ma il responsabile è invece riuscito a portare a termine la truffa. I carabinieri di Rovereto hanno però individuato il sospettato, un 45enne, mentre si allontanava trafelato da un condominio di città e lo hanno seguito con l'auto. Proprio nel corso dell'inseguimento i militari dell'Arma hanno ricevuto notizia della truffa presso il civico da cui era stato visto uscire l'uomo. Sono così riusciti a fermarlo poco oltre il confine meridionale con il Veneto. Il 45enne è risultato in possesso di una cospicua somma di denaro e di alcuni gioielli che si era fatto consegnare dalla vittima 80enne. Il suo arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria di Verona, che ne ha disposto gli arresti domiciliari.



