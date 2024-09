Alluvione, Protezione civile trentina in azione a Modigliana

Il personale della Protezione civile del Trentino che ha raggiunto l'Emilia Romagna nella serata di ieri per un intervento preventivo è entrato in azione nella mattina con idrovore e mezzi per la gestione delle frane.

I 24 operatori trentini, coordinati dal dirigente del Servizio prevenzione rischi e Cue Bruno Bevilacqua, stanno gestendo la situazione a Modigliana (in provincia di Forlì-Cesena).

La sala operativa è stata allestita nel municipio dell'abitato. Sul posto vi sono i vigili del fuoco volontari dei corpi di Arco, Tiarno di Sopra, Tione di Trento, Giustino e Storo, assieme ai pompieri del corpo permanente di Trento e del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia. Un rappresentante della Protezione civile trentina si trova a Bologna per il coordinamento degli operatori nazionali impegnati sul campo.

Le squadre trentine stanno intervenendo, dopo e ispezioni nelle vie interessate dalla piena del fiume Marzeno, per il pompaggio dell'acqua da abitazioni e cantine allagate, presso un'azienda agricola allagata e per liberare una strada e un ponte.



