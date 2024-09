Precipita per 100 metri in val Passiria, morto 41enne

E' morto Bernard Zwischenbrugger, il 41enne di San Leonardo in Passiria che l'8 settembre era precipitato per un centinaio di metri dopo aver partecipato a malga Brunner Mahdern ad una commemorazione per i 60 anni della morte dell'irridentista sudtirolese Luis Amplatz. Lo scrive il quotidiano Dolomiten.

L'incidente era avvenuto di sera e il soccorso alpino ha dovuto addirittura installare una piccola teleferica per recuperare il ferito dal burrone. L'intervento di soccorso è durato sei ore. In gravissime condizioni il ferito era stato trasportato all'ospedale di Bolzano, dove è deceduto sabato. La notizia è stata però diffusa solo oggi.



