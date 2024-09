Kompatscher, lotta al cambiamento climatico è sfida millenaria

"Una sfida secolare, per non dire millenaria" è stata definita dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher la lotta contro il cambiamento climatico, in occasione della presentazione degli esiti dello Stakeholder Forum per il clima e il Consiglio dei cittadini per il clima al Noi Techpark di Bolzano. Il governatore ha ricordato gli alluvioni in Austria e in altri paesi europei. "Dobbiamo agire", ha sottolineato. Da gennaio i due gruppi stanno lavorando sulle misure per l'attuazione del Piano Clima Alto Adige 2040. Queste servono come base per ulteriori decisioni politiche sulla strategia climatica della Provincia.

I documentazione dei due gruppi di lavoro sarà studiata dalla Giunta provinciale e dagli uffici competenti, ha annunciato il presidente della Provincia autonoma. "Come questi documenti sarà pubblicata anche la nostra risposta", ha precisato. I lavori degli stakeholder e dei cittadini comunque continuerà. "Su ogni singola misura che intraprenderemo ci confronteremo anche secondo questi due documenti".

Interpellato dai cronisti sul contestato progetto di un bacino idrico per l'innevamento dell'impianto biathlon ad Anterselva per i giochi di Milano-Cortina Kompatscher ha detto: "Dobbiamo essere sinceri, non esistono grandi eventi sostenibili nel senso profondo della parola. L'attività umana quasi sempre ha effetti collaterali. Dobbiamo comunque ridurre al massimo l'impatto". "Abbiamo perciò cercato di essere più sostenibili possibile. I progetti infrastrutturali non li facciamo per i giochi, li avremmo fatti comunque, per garantire un flusso del traffico in val Pusteria". "Per quanto riguarda il bacino, da anni si verificavano delle difficoltà nella produzione della neve artificiale ad Anterselva. Siamo convinti che abbia senso farlo, senza negare a nessuno il diritto di criticarlo".



