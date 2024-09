Scippa un disabile in piazza del Grano a Merano, sarà espulso

Un un cittadino marocchino di 20 anni con numerosi precedenti è accusato di aver scippato a un disabile in piazza del Grano a Merano e di un furto in un negozio di abbigliamento: gli sarà perciò revocato l'asilo politico e successivamente sarà espulso. "La tempestiva richiesta di intervento della Polizia è risultata fondamentale al fine di individuare ed arrestare un pregiudicato delinquente seriale che si aggirava per le vie di Merano - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. L'episodio testimonia in maniera evidente l'importanza di segnalare alle Forze dell'Ordine ogni situazione di illegalità ovvero potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati ed assicurare alla giustizia chi ha fatto del crimine il proprio stile di vita".



