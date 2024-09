Carabinieri arrestano un responsabile della rapina alle Albere

I carabinieri di Trento hanno sottoposto a fermo un 18enne pregiudicato di origini marocchine, presunto responsabile di una tentata rapina, nella serata di ieri.

Il 18enne - informa l'Arma - si è avvicinato ad un ragazzo che si trovava in attesa dell'autobus alla fermata di piazza Venezia, strappandogli dal collo una catenina. La vittima era riuscita a reagire, riprendendosi il gioiello e mettendolo in fuga. Nel giro di poche ore i militari hanno rintracciato ed identificato il 18enne, che è stato condotto presso gli uffici dei carabinieri di via Barbacovi.

Grazie all'attività investigativa dei militari del Norm di Trento, il giovane fermato è stato individuato come il presunto autore, in concorso, della rapina con accoltellamento verificatasi nella tarda serata del 9 settembre presso il parco delle Albere. Quella sera un giovane marocchino era stato aggredito con alcune coltellate alla gamba ed al braccio per essere derubato dello zaino.

Il 18enne si trova ora in carcere a Spini di Gardolo.

Proseguono le indigini per identificare i suoi complici.



