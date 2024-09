Alla Trentino Music Arena arrivano i 'The Kolors'

Saranno i 'The Kolors' a chiudere la stagione estiva della Trentino Music Arena di Trento, il prossimo 15 settembre. Il concerto era inizialmente programmato per l'8 settembre, ma è stato rinviato per il maltempo.

La giornata - informa una nota - inizierà dalle 15, negli spazi dell'Oktoberfest Trento, nell'area di San Vincenzo, dove sono previsti giochi, musica, animazione a misura di famiglia con il "Festival dei ragazzi in festa", con lo show da Rai Yo Yo, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Poi dalle 17.30 l'Oktoberfest Trento chiuderà, e il divertimento si sposterà nell'area dedicata ai concerti per la finale dei concorsi "Trentino Spettacolo e Musica", "Trentino Love Fest" e "Drip Fest" e, in chiusura, il concerto dei 'The Kolors', alle ore 21.



