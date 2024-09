Presidenti Camere commercio Trento e Bolzano incontrano Paccher

I vertici della Camera di commercio di Trento e di Bolzano hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Roberto Paccher.

Al centro dell'incontro - si legge in una nota - il disegno di legge regionale numero 7, presentato il 27 agosto, dal titolo "Modificazione dell'articolo 11 delle Legge regionale 9 agosto 1982, n.7 (Ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano) in merito alla composizione della giunta camerale", rispetto al quale nei giorni scorsi le Camere di commercio di Trento e di Bolzano avevano formalizzato alcune riflessioni tecniche con lettera congiunta inviata al presidente e ai consiglieri.

"Gli enti camerali hanno ribadito con fermezza che la norma proposta minerebbe le competenze del Consiglio camerale, l'organo più rappresentativo delle Camere di Commercio e porterebbe a una rappresentanza squilibrata del sistema economico, sollevando anche dubbi di costituzionalità e di democrazia", hanno affermato il presidente della Camera di commercio di Trento Andrea De Zordo e il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner.

"Nel pieno rispetto delle prerogative del legislatore regionale e allo scopo di garantire un assetto che non pregiudichi l'operatività istituzionale degli enti, le due Camere, stante l'attuale formulazione del Disegno di legge n. 7, ritengono doveroso esprimere riserve sulla sua concreta attuabilità e sulla sua efficacia nel conseguimento delle finalità che si pone", si legge nella nota.

Dal canto suo Paccher ha espresso" l'impegno a segnalare la necessità di un'audizione delle Camere di Commercio in sede di Commissione legislativa" e ha ribadito la "disponibilità ad una collaborazione fra le due Camere e il Consiglio regionale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA