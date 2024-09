Neve sulle montagne dell'Alto Adige, attesa anche a valle

La neve annunciata si è presentata puntualmente sulle montagne dell'Alto Adige, soprattutto lungo la cresta di confine. Il limite delle nevicate nel corso della giornata, con il persistere della pertrubazione, scenderà da 2500 verso 2000 metri, a est - come per esempio in alta val Pusteria - fino a 1600 metri.

Venerdì in cielo prevarranno le nubi con precipitazioni a nord, in particolare sull'Alta Valle Aurina. Il limite della neve si attesterá intorno ai 1500 metri di quota. Verso sud le precipitazioni saranno assenti con venti settentrionali in rafforzamento e temperature piuttosto basse. Anche per sabato non si prevedono sostanziali variazioni delle condizioni meteo.

Mentre a nord ci saranno ulteriori precipitazioni, a sud il tempo sarà un po' più gradevole con clima fresco e ventoso.

Domenica il tempo tenderà a migliorare ovunque. Temperature in lieve aumento.



