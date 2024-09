Tar Bolzano conferma la sospensione di abbattimento di due lupi

Il Tar di Bolzano ha confermato la sospensione dell'autorizzazione alla rimozione di due lupi in Val Venosta firmata dal presidente della Provincia Arno Kompatscher. L'udienza del caso è stata fissata per il 29 gennaio. Un ulteriore ricorso da parte di altre organizzazioni animaliste, che hanno anch'esse richiesto la sospensione del provvedimento, è pendente davanti al Tribunale amministrativo.

Questa richiesta di sospensiva sarà trattata dal collegio giudicante nell'udienza del 24 settembre.

I due lupi avrebbero dovuto essere prelevati dal territorio comunale di Malles (Planol) e Curon, come autorizzato da Kompatscher. Il presidente ha firmato l'autorizzazione il 9 agosto, gli animalisti hanno presentato ricorso al Tar e il decreto è stato sospeso per ordine presidenziale il 14 agosto.

Lo stesso giorno è stata reso noto un nuovo attacco dei lupi a Malga Planol, ricorda la Provincia in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA