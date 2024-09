Presentata la 7/a edizione del Festival dello Sport di Trento

Oltre 130 eventi e più di duecento ospiti nazionali e internazionali per la settima edizione de "Il Festival dello Sport", che torna a Trento dal 10 al 13 ottobre 2024. Intitolato "Nati per vincere", il festival - informa una nota - è organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino marketing spa, con la Provincia, il Comune, l'Università e l'Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. Si prevedono incontri nei teatri e nei palazzi storici, nelle piazze, nei musei, con un palinsesto ricco di confronti, interviste, eventi dal vivo, mostre e iniziative speciali.

Il festival sarà inaugurato giovedì 10 ottobre, con la partecipazione straordinaria di Fabio Cannavaro, Pallone d'oro 2006, e l'esibizione di Alice D'Amato e Manila Esposito, oro e bronzo olimpico alla trave a Parigi 2024.

Il calcio resterà uno dei capisaldi anche durante questo Festival, con numerosi appuntamenti dedicati e gli "Stati generali del calcio italiano", con Urbano Cairo, presidente di Torino Fc e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, Giuseppe Marotta, presidente Fc Internazionale, Aurelio De Laurentiis, presidente Ssc Napoli, e Claudio Lotito, presidente Ss Lazio. La novità sarà il "Football Business Forum", un incontro in lingua inglese sui grandi temi economico-finanziari del settore calcistico internazionale. Saranno poi presenti diverse stelle del calcio mondiale.

Nell'anno dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024, un ampio spazio alle eccellenze sportive azzurre di oggi e di ieri, tra cui alcuni premiati agli ultimi giochi come Gregorio Paltrinieri, Alice D'Amato, Nadia Battocletti e Bebe Vio. Per il ciclismo il protagonista sarà Tadej Pogačar, mentre per quanto riguarda la Formula 1 sarà presente Charles Leclerc. Verrà poi assicurato spazio ai grandi campioni di tutte le disciplina: dagli sport di montagna a quelli acquatici, dalla scherma al rugby, dal volley al basket.

Le piazze di Trento saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per potersi allenare affiancati da professionisti e atleti. Domenica 13 ottobre è in programma anche la corsa Cisalfa Active Walk, camminata non competitiva di sette chilometri.



