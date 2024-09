Impresa agricola trentina truffa il sistema per i fondi europei

I carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Parma, assieme ai militari della stazione di Spiazzo, in Trentino, hanno individuato una frode ai danni del Fondo europeo di garanzia in agricoltura e Fondo europeo di sviluppo regionale, per un valore complessivo di 26.621 euro, da parte di un'impresa agricola di Pinzolo. L'indagine - informa l'arma - è partita in seguito alla denuncia presentata da un allevatore di Spiazzo, mentre l'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento.

Stando quanto verificato dai militari nel corso delle indagini, l'impresa avrebbe indotto in errore l'ente pagatore attraverso degli artifici e dei raggiri nella formazione della documentazione, introducendo dati falsi titolo di godimento dei terreni.

Il titolare dell'impresa agricola è stato condannato dal giudice del Tribunale di Trento a due anni e otto mesi di reclusione, oltre alle spese processuali e alla confisca della somma, effettuata dai carabinieri.



