Emergenza freddo, questo inverno solo più 200 persone a Bolzano

Si è svolta a Palazzo Widmann una riunione tra Provincia e Comune di Bolzano. L'incontro ha avuto come scopo quello di dirimere la questione dell'emergenza freddo riguardante i senzatetto per il prossimo inverno.

Risale al primo maggio scorso il promemoria di Giunta sottoscritto dall'assessore al patrimonio Christian Bianchi e dall'assessora al sociale Rosmarie Pamer nel quale venivano delineate le linee guida per affrontare l'emergenza freddo del prossimo inverno. Su proposta dei due assessori competenti, la Provincia ha deciso di accogliere una richiesta avanzata ormai da anni dal Comune di Bolzano: ridurre il numero di senzatetto ospitati presso le strutture cittadine. Lo scorso inverno, 300 persone sono state accolte nei luoghi messi a disposizione nel capoluogo. Quest'anno al Comune di Bolzano invece saranno destinate un numero minore di persone da ospitare, ovvero 200; mentre le restanti 100 persone saranno distribuite su altri comuni della Provincia", annuncia Bianchi.

Un altro punto cardine è la messa a disposizione, da parte della Provincia, di un immobile di proprietà provinciale in Via Pacinotti, per essere adibito a rifugio per l'emergenza freddo.

Inizialmente, il progetto prevedeva solo la cessione dell'immobile, con le spese di adeguamento a carico del Comune o dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB). Tuttavia, in una serie di incontri successivi, la Provincia ha deciso di andare ulteriormente a sostenere le richieste del Comune e tutti i lavori necessari saranno eseguiti e finanziati dalla Provincia stessa, con una spesa prevista di circa 400.000 euro. A tal proposito gli uffici dell'assessore al patrimonio, Christian Bianchi si sono mossi per far in modo di velocizzare i lavori il più possibile.

"Il progetto è già pronto e ad inizio agosto è stato depositato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali", ha dichiarato Bianchi. "Siamo in grado di completare i lavori entro metà novembre, a patto che le autorizzazioni, che devono essere concesse dal Comune, ci vengano rilasciate al più presto, permettendoci di aprire l'edificio già per questa stagione invernale".



