Controlli a Trento, indagate 90 persone in tre mesi

Novanta persone indagate, dieci arresti e un chilogrammo di stupefacenti, tra cui eroina, cocaina e hashish. È questo l'esito di tre mesi di controlli estivi delle forze dell'ordine nelle zone del centro di Trento.

I controlli hanno riguardato soprattutto l'immigrazione clandestina, con 36 decreti di espulsione, di cui dieci accompagnamenti presso i Cpr per il rimpatrio.

I controlli si sono svolti grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, con l'impiego di una pattuglia fissa e agenti in divisa e in borghese nelle zone di piazza della Portela, piazza Dante, piazza Leonardo Da Vinci, via Pozzo e Torre Vanga. I controlli proseguiranno, anche nella zona delle Albere.

Durante l'estate, le forze dell'ordine sono state impegnate anche nelle indagini per identificare gli autori dei furti in negozi, supermercati e anche, in alcuni casi, in abitazioni.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.

Inoltre, il personale di polizia ha garantito anche la sicurezza nell'area della Trentino Music Arena. Il servizio nella zona di San Vincenzo si concluderà domenica 15 settembre, con il concerto dei The Kolors.



