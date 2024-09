Appartamento in fiamme nel centro storico di Bressanone

Un violento incendio è divampato in mattinata in un appartamento nel centro storico di Bressanone. Le fiamme interessano il secondo e il terzo piano di un edificio storico del Grande Fosso. Sul posto su trovano i vigili del fuoco della zona per portare sotto controllo la situazione. La Protezione civile invita gli abitanti della zona a chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione. Il messaggio è arrivato anche ai cittadini sui telefonini.

