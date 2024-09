Porroni nominato vicario del questore di Bolzano

Importante staffetta tra i massimi funzionari della Questura di Bolzano: Giorgio Porroni è stato nominato vicario del questore Paolo Sartori. Lascia il posto di capo di gabinetto a Giuseppe Tricarico, che per 13 anni ha guidato la Squadra mobile. Al vertice della Squadra mobile arriva invece Sabrina Galli che ha accumulato una lunga esperienza nelle Questure di Milano, Torino e Novara, con una particolare attenzione per quanto riguarda la violenza di genere.

Il questore Sartori, illustrando le nomine nel corso di una conferenza stampa, ha evidenziato l'attenzione posta dalla Questura sulla prevenzione e soppressione di episodi di violenza. Un'attività che però ha registrato ben 30 agenti feriti in servizio negli ultimi sei mesi. "Si tratta di un aspetto molto preoccupante", ha sottolineato Sartori.



