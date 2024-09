Polizia municipale denuncia 36enne trovato con un coltello

In tema di sicurezza dell'abitato sono quotidiane le attività del Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Bolzano in particolare in tema di contrasto all'illegale occupazione di spazi pubblici e di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, durante un controllo presso un bar adiacente a piazza Walther è stato sequestrato un coltello ad un cittadino di nazionalità algerina di 36 anni, che è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

È stato inoltre effettuato un controllo approfondito ad alcuni camper in sosta irregolare presso il parcheggio di via Maso della Pieve. Quattro le persone identificate che hanno provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi; la situazione della zona verrà mantenuta sotto controllo per evitare un indebito utilizzo del suolo pubblico. Sono inoltre state sequestrate due biciclette elettriche (valore diverse migliaia di euro) provento di furto con conseguente denuncia a carico di un cittadino marocchino classe 1981. Le biciclette verranno restituite ai legittimi proprietari.



