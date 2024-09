Non si ferma ad 'alt' polizia di Bolzano, arrestato

Non si è fermato all'"alt" della polizia municipale di Bolzano in viale Trieste, ma si è dato alla fuga con la sua Smart, sprovvista di copertura assicurativa, lungo via Aslago, in quel momento frequentata da molte persone per il mercato, viale Trento, ponte Loreto, piazza Verdi e via dei Cappuccini. Il protagonista dell'episodio è un cittadino italiano pluripregiudicato che si trova ora agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza delle misure di prevenzione già comminate e guida senza patente. Gli verrà contestata anche una multa da diverse migliaia di euro per illeciti al Codice della strada. Dopo essere sceso in fretta dalla macchina in via dei Cappuccini, l'uomo ha cercato di scappare a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti della municipale.

L'intervento è avvenuto verso le 9.10. Un'ora più tardi, verso le 10.20, gli agenti sono intervenuti per una rissa tra tre persone di origini tunisine nel parco Berloffa. In particolare - si legge in una nota - due uomini stavano immobilizzando un ragazzo - risultato poi un minorenne - che aveva il volto tumefatto e ricoperto di sangue e che stava brandendo un coltello. Il giovane è stato portato all'ospedale di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA