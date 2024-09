25enne armato di coltello semina panico su un bus a Bolzano

Attimi di paura ieri sera su un bus di linea per un uomo che, in evidente stato di agitazione, minacciava i passeggeri con un grosso coltello da cucina.

L'uomo, un tunisino 25enne, è stato bloccato con il taser dalla Polizia e i Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul bus della linea 10a in zona Maso della Pieve. Non si registrano feriti tra i passeggeri.

Il giovane è stato arrestato e il questore di Bolzano Paolo Sartori ha avviato la procedura per la revoca della domanda di asilo politico, per poi poter procedere con l'espulsione dal territorio nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA