Leone d'argento all'italiano Vermiglio

Vermiglio di Maura Delpero ha vinto il Leone d'argento - Gran Premio della Giuria a Venezia 81. Il film è una coproduzione Italia, Francia, Belgio.

"Senza i fondi pubblici il mio film avrebbe tradito se stesso, non avrei potuto usare il dialetto, il film non avrebbe avuto la sua musica interna, non avrei potuto guidare lo spettatore in un viaggio nel tempo e nello spazio, né ascoltare il silenzio e i tempi della montagna. È importante fomentare il dialogo tra cinema indipendente e istituzioni, dobbiamo difendere la cinematografia e la bellezza". Lo ha detto Maura Delpero, premiata a Venezia con il Leone d'Argento per Vermiglio.

"Grazie e tutti quelli che aiutano la conciliazione tra lavoro e famiglia, difficilissima soprattutto per le donne, e mi auguro che la società inizi a sentire questo problema come suo e non lasci sole le donne", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA