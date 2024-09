Corrieri segnalano alla polizia un pacco con cocaina e hashish

"Siamo corrieri, ma non corrieri della droga", si saranno probabilmente detti gli addetti della sede bolzanina di una catena internazionale di logistica, che hanno chiamato il 112 perché da un pacco da spedire avevano percepito un forte odore 'strano'. Gli uomini della Questura di Bolzano intervenuti sul posto hanno così appurato che il pacco conteneva effettivamente due buste di nylon con una ventina di grammi tra cocaina ed hashish.

Grazie alla descrizione dettagliata fornite, la squadra volente è risalita al mittente del pacco, un 40enne di nazionalità tunisina pluripregiudicato per vari reati. E' stato così denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di quest'ultimo un decreto di espulsione, con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale. "Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli", ha sottolineato Sartori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA