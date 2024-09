Ex sindaco perde la vita in montagna in val Passiria

In val Passiria, in Alto Adige, un uomo di 70 anni del posto ha perso la vita durante un'escursione in montagna. La caduta rovinosa è avvenuta tra il lago dell'Alpe e il monte dei Granati, nei pressi dell'ex rifugio Essener a 2.400 metri di quota. A causa della fitta nebbia non è potuto intervenire l'elicottero e gli uomini del soccorso alpino della val Passiria e della Guardia di finanza sono saliti a piedi. I soccorritori, giunti sul posto, hanno solo potuto costatare la morte dell'anziano.

La vittima dell'incidente in montagna è Konrad Pfitscher, ex sindaco di San Leonardo in Passiria ed ex presidente dell'Istituto di edilizia sociale dell'Alto Adige (Ipes). Il 72enne era in compagnia di alcuni amici, quando in un punto piuttosto esposto della scalata verso la vetta di monte dei Granati, è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo.



