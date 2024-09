Consegna il pane a Merano e viene rapinato, 2 arresti

I carabinieri di Merano hanno arrestato due uomini già noti alle forze dell'ordine che, poco prima, avevano tentato di rapinare un commesso. I fatti sono accaduti nel centro storico della cittadina del Passirio, alle prime luci dell'alba, quando un dipendente di un panificio della zona, durante una consegna ad un esercizio pubblico, dapprima sorprendeva uno sconosciuto che nel tentativo di impossessarsi del proprio marsupio stava rovistando nel furgone della ditta, poi è stato minacciato alle spalle dal complice che brandiva un coltello di grosse dimensioni.

I due si sono poi dati alla fuga a piedi nelle strade limitrofe, mentre l'autista ha chiamato il 112 fornendo la descrizione dei malfattori e, grazie al tempestivo arrivo della pattuglia, è stato possibile rintracciarli nei paraggi. I rapinatori, un algerino 24enne e un marocchino 25enne, senza fissa dimora, sono stati quindi condotti presso la Compagnia Carabinieri di Merano per gli accertamenti di rito e, dopo aver espletato le previste formalità, sono stati tratti in arresto per la tentata rapina poco prima commessa e successivamente accompagnati presso il carcere di Bolzano.



