Trasporti pubblici, previsti scioperi anche in Trentino

È stato indetto per lunedì 9 settembre 2024 uno sciopero del personale di Trentino trasporti spa. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie della società trentina - informa la Provincia - garantiranno il servizio nelle fasce orarie da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 16 fino a fine servizio.

Per le corse iniziate prima delle ore 8.30 e non ancora ultimate è prevista la prosecuzione fino al capolinea per il servizio urbano e la funivia Trento-Sardagna, mentre per il servizio extraurbano e per le ferrovie Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano è prevista la prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza dopo le ore 16.

L'ultimo sciopero di pari durata indetto dalle organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, ha avuto una percentuale di adesione pari al 37,51% del personale di Trentino trasporti.

Domenica 8 settembre è invece previsto uno sciopero del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che interesserà le linee ferroviarie nazionali. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024.



