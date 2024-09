Si inciampa e cade per circa 50 metri nel bosco, ferita 70enne

Un'escursionista 70enne di origini americane è stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente che si è verificato poco prima delle 15.30 a Riva del Garda, lungo il sentiero 404, tra il Bastione e la capanna Santa Barbara.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe inciampata e caduta per circa 50 metri lungo un pendio ripido nel bosco, finendo a sbattere contro una pianta. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino del Trentino e i soccorsi sanitari. La donna, che era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi ma che sarebbe in gravi condizioni, è stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario.



