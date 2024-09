La digitalizzazione come sfida e opportunità per l'autonomia

In occasione dell'odierna Giornata dell'Autonomia, la digitalizzazione e i suoi effetti sull'autonomia dell'Alto Adige sono stati al centro di un convegno a Palazzo Widmann a Bolzano. L'evento, organizzato dalla Giunta provinciale, ha fatto luce su come la digitalizzazione influenzi il raggio d'azione e l'autonomia altoatesina. Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha sottolineato come l'autonomia sia dinamica. "Rimarrà una lotta costante, una difesa, un ulteriore sviluppo ed un rinnovamento", ha spiegato.

"La progressiva digitalizzazione spinge alla standardizzazione e all'omogeneizzazione ed è quindi in contrapposizione con i sistemi federali o legati a territori autonomi. Sono dunque necessarie soluzioni legali e digitali che rispettino la nostra autonomia", ha spiegato Kompatscher.

In occasione della Giornata dell'autonomia, Kompatscher ha fornito informazioni sui negoziati riguardanti la riforma dell'Autonomia, avviati sulla base della dichiarazione ufficiale del governo italiano dell'ottobre 2022. Il Governo aveva promesso di ripristinare le norme sull'autonomia che avevano portato alla dichiarazione della fine del contenzioso davanti alle Nazioni Unite nel 1992. Una prima parte generale, che riguarda tutte e cinque le regioni a statuto speciale, è già al vaglio del Consiglio dei Ministri per l'esame tecnico.

Kompatscher si è detto fiducioso che gli impegni saranno mantenuti e che la proposta sarà presto presentata in Parlamento.

La conferenza odierna è stata incentrata sulla presentazione del progetto di ricerca "DigiImpact - Digitalizzazione e autonomia in Alto Adige". Il progetto dell'Istituto per la ricerca sul federalismo comparato di Eurac Research e dell'Università di Innsbruck ha esaminato gli effetti della digitalizzazione sulle competenze dell'Alto Adige e li ha confrontati con gli sviluppi in Italia, Austria, Germania ed Estonia.



