La colla sulla porta, il trucco dei topi d'appartamento

I Carabinieri di Bolzano hanno effettuato un arresto per tentato furto in abitazione in flagranza. Il tutto nasce da una segnalazione di alcuni residenti del quartiere "Don Bosco" di Bolzano, i quali, accortisi dello stratagemma del "sigillo a colla", avevano avvisato i Carabinieri. La recentissima tecnica dei malfattori, sempre più diffusa, consiste nel "marchiare" le porte d'ingresso dei vari appartamenti, con della semplice colla. Durante i numerosi sopralluoghi dei ladri, se essi si accorgono che tale "sigillo" rimane integro, vuol dire che l'appartamento in questione è momentaneamente non frequentato, quindi un perfetto obiettivo da svaligiare.

Le indagini svolte dai militari, grazie anche alle registrazioni di videocamere di sorveglianza, ha consentito di individuare alcuni potenziali obiettivi di ladri di appartamenti. La notte scorsa, grazie ad un servizio specifico di osservazione, controllo e pedinamento, militari sono riusciti ad individuare ed intercettare un cittadino straniero che si aggirava, senza alcun motivo apparente, in uno dei giardini comuni di quella zona residenziale, intento, molto probabilmente, a trovare il suo prossimo obiettivo. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di utensili potenzialmente correlati allo scasso di serrature. E' così scattato l'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA