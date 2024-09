A Trento il 20 settembre la corsa per i bambini malati di tumore

Venerdì 20 settembre si svolgerà a Trento la 3/a edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata non competitiva di 4 chilometri organizzata dalla Lilt di Trento per raccogliere fondi per i bambini malati di tumore.

La partenza è prevista alle 19 da piazza delle Donne Lavoratrici, nel quartiere delle Albere. I partecipanti potranno scegliere di correre o di camminare, ma dovranno presentarsi rigorosamente in pigiama o in camicia da notte.

"Negli scorsi anni la risposta della comunità è stata davvero molto positiva", sottolinea il presidente della Lilt di Trento Mario Cristofolini, che aggiunge come la manifestazione rappresenti "un modo per aiutare in maniera concreta quelle famiglie in difficoltà e mandare loro la nostra energia positiva. Perché la Pigiama Run non è solo la corsa o camminata: è solidarietà, condivisione e divertimento".

Alla stessa ora del 20 settembre - si legge in una nota della Lilt - la Pigiama Run approderà in altre città italiane, per un totale di 40 Comuni che hanno dato la disponibilità ad ospitare la manifestazione. Alle 17.30 in piazza delle Donne Lavoratrici, a Trento, sarà allestito un village con musica, intrattenimento e animazione. Media partner dell'evento è Radio Dolomiti. Si esibiranno in piazza Nta Dance School, l'artista di strada Niccolò Nardelli e l'illustratrice Alice Nainer. Testimonial nazionali della Pigiama Run sono Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, mentre a livello locale diffonderanno l'evento lo sportivo Yeman Crippa e la cantautrice Caterina Cropelli.





