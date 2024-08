Incendio nel bosco sopra Lutago in Val Aurina

A Lutago in Val Aurina nel pomeriggio verso le ore 15.30 si è sviluppato un incendio nel bosco. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco volontari, le fiamme non si sono propagate. A dare l'allarme sono stati degli escursionisti che hanno notato le fiamme sopra al paese.

Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lutago e San Giovanni che per giungere sul posto si sono serviti di una strada forestale. I vigili del fuoco di Campo Tures hanno sorvolato la zona con un drone. In allerta anche i vigili del fuoco di Molini di Tures. L'intervento è durato poco più di un ora e mezza.



