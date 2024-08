Alpinista di Rimini precipita e muore a Cima Payer

Un alpinista di 62 anni di Rimini ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer nel gruppo dell'Adamello, a circa 3.000 metri di quota. L'uomo stava percorrendo da solo la via ferrata che porta fino alla vetta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.15 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'alpinista precipitare.

Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero della Protezione civile hanno individuato l'uomo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista. La salma è stata recuperata dall'elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo.



