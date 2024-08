Aveva una coltivazione di cannabis, denunciato 40enne di Borgo

Un 40enne di Borgo Valsugana è stato denunciato dai carabinieri per reato di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nelle prime ore di mercoledì - informa l'Arma - il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Borgo, dopo aver notato dei movimenti sospetti, ha individuato una piccola coltivazione di cannabis celata all'interno di una serra vicino a un'abitazione.

I militari hanno trovato dieci piante coltivate in vaso, alte più di un metro e mezzo, per un totale di 3,4 chili di foglie e fiori. Dopo aver perquisito anche l'abitazione del 40enne hanno trovato altri 140 grammi di marijuana già essiccata, due bilancini elettronici di precisione e fertilizzanti liquidi per favorire la crescita della cannabis.

Le sostanze ed i materiali rinvenuti sono stati sequestrati e l'uomo, un operaio quarantenne del luogo, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento.





