Bollani e Cenni in val di Fiemme per una 'vacanza-studio'

È durata un mese e mezzo, tra luglio ed agosto, la "vacanza-studio" in val di Fiemme del pianista Stefano Bollani e dell'attrice Valentina Cenni. Baita Premessaria, nel Parco naturale di Paneveggio, si è rivelato il luogo ideale per comporre musica e immaginare nuovi progetti.

Costruita in legno senza l'utilizzo di cemento, la struttura è stata una perfetta cassa di risonanza per la coppia di artisti.

E la vista sulla foresta dei violini dove Stradivari trovava la materia prima per i suoi strumenti ha ispirato entrambi. Mentre Bollani ha composto musiche, Cenni ha lavorato alla programmazione della trasmissione di Rai 3 "In via dei Matti numero zero", che conducono insieme.

"È stata una vacanza molto produttiva, perché qua c'è silenzio. Ci sono venute molte ispirazioni. Questa è una terra potente. Si sente la forza del seme che sta per germogliare. Ho sentito una tensione di creazione positiva. C'è un silenzio pieno di vita", racconta Cenni. "È il luogo ideale per fare musica, perché ci sono tanti tipi di silenzio, questo è il silenzio di un bosco che dà la vita ai violini. Quindi è un silenzio molto musicale", aggiunge Bollani.

La coppia ha trascorso così un mese e mezzo in val di Fiemme per creare, scrivere e suonare nel silenzio, "che non è un vero silenzio perché è un silenzio di una natura che risuona".

Hanno collaborato a realizzare il loro sogno - si legge in una nota - Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, l'amico Sergio Camin, l'Apt Val di Fiemme e l'Ufficio Foreste Demaniali della Provincia autonoma di Trento.



