Kompatscher, 'scuola deve essere inclusiva per avere successo'

"La scuola deve essere inclusiva per avere successo. Creare classi speciali non porterebbe comunque ai risultati sperati e, tra l'altro non sono previste né dalla legge né dall'accordo di coalizione". Lo dice all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito alla classe con soli 'non tedeschi' alla scuola elementare Goethe di Bolzano.

Il presidente della Provincia autonoma spezza invece una lancia per colloqui di preparazione e per il dialogo che "servono per poter trovare soluzioni mirate e ponderate, nell'interesse di tutti: della classe e dell'alunno".

Kompatscher ricorda che la Provincia sta già intervenendo nelle scuole con le situazioni più problematiche assegnando più insegnanti di sostegno e di lingua, "ma di certo non creando classi speciali". "La scuola - prosegue - vuole essere inclusiva con alunni diversamente abili e questo vale anche per che ha esigenze si apprendimento di lingua particolari". Kompatscher, infine, si dice "perfettamente in linea" con l'assessore competente Achammer. "Con il populismo non andiamo da nessuna parte", conclude.



