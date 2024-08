Sequestrati 1,5 kg stupefacenti in appartamento a Piedicastello

La squadra volante della questura di Trento ha sequestrato quasi 1,5 chili di cocaina e hashish in una casa di Piedicastello (Trento). L'operazione è scattata nella mattinata di ieri a seguito di una segnalazione sospetta.

Insospettiti dal fatto che i proprietari di casa non rispondessero, gli agenti sono riusciti ad introdursi nell'abitazione grazie al supporto dei vigili del fuoco. A seguito di una perquisizione che ha coinvolto anche la polizia scientifica sono stati rinvenuti 600 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish, quasi 1.500 euro in contanti ed un bilancino di precisione nascosto sotto il lavello della cucina. È stata anche trovata una pistola di marca Kimber, provento di un furto in un'abitazione di una città del Nord Italia.

Al termine della perquisizione - fa sapere la questura di Trento - sono stati sequestrati quasi 1,5 chili di stupefacenti, probabilmente destinati allo spaccio al dettaglio a Trento. Sono in corso indagini per stabilire l'identità della coppia che aveva preso in affitto l'appartamento, lasciato in tutta fretta prima del controllo della Polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA