Tennis: Sinner sempre n.1 Atp, 7 italiani nella top 100

Nonostante i 400 punti che gli sono stati tolti per la positività al doping ad Indian Wells, Jannik Sinner conserva il primo posto della classifica Atp. L'azzurro precede di 1900 punti Novak Djokovic e di 2000 Carlos Alcaraz.

Sono ben sette gli italiani nella top 100, dato che rende l'Italia la nazione con il maggior numero di giocatori tra i primi 100. Agli Us Open quattro azzurri sono teste di serie del torneo e ben 15 sono qualificati per giocare.

Secondo italiano nella classifica mondiale è Lorenzo Musetti con la 18ma posizione. A seguire Matteo Arnaldi (30), Flavio Cobolli (31), Luciano Darderi (37), Matteo Berrettini (44), Lorenzo Sonego (48), Fabio Fognini (71) e Luca Nardi (90).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA