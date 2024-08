Tangenziale di Trento, da domani la chiusura in direzione sud

Dalle 4 del mattino di domani scattano le modifiche alla viabilità a Trento per consentire l'avvio dei lavori di apertura del bypass della tangenziale allo svincolo di Ravina. Fino a domenica primo settembre la circonvallazione rimarrà percorribile in direzione nord, mentre sarà chiusa in direzione sud all'uscita 4. La circolazione diretta a sud - si legge in una nota - sarà quindi deviata su un percorso alternativo lungo via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, quindi ponte di Ravina e prosecuzione sulla Sp90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio, con la possibilità di reimmettersi sulla tangenziale verso Mattarello.

Per facilitare i flussi, in direzione nord verrà chiusa la stessa uscita 4 su via Jedin. Si tratta della prima fase, considerata la più impegnativa per i potenziali disagi al traffico, dell'intervento che punta a completare entro l'8 settembre l'assetto della viabilità provvisoria, necessaria per i cantieri nell'area del nuovo polo ospedaliero: il rifacimento del ponte di Ravina e il riordino dello svincolo con la demolizione del cavalcavia pericoloso.

"Si raccomanda di evitare per quanto possibile di percorrere i tratti interessati nelle ore di punta (7.30-9.00 e 16.30-18.00) nonché di utilizzare anche l'autostrada usufruendo dell'Urban Pass di A22 valido nel tratto da Rovereto sud a Trento nord. Per i mezzi pesanti l'indicazione è utilizzare per quanto possibile l'autostrada nell'attraversamento della città", scrive la Provincia di Trento nella nota.



