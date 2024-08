Salvini incontra assessori della provincia di Trento

Questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato a Pinzolo gli assessori provinciali Roberto Failoni e Giulia Zanotelli per parlare dei dossier trentini. Tra i temi affrontati ci sono stati gli investimenti in progetti irrigui e acquedotti del territorio, le esigenze del mondo agricolo, le prospettive turistiche e di sviluppo e i futuri investimenti.

Salvini ha confermato massima attenzione per la provincia di Trento ed è costantemente in contatto anche con il presidente Maurizio Fugatti.



