Giovane semi decapitato, la sera precedente era a festa

Proseguono le indagini per cercare di risolvere il giallo di Terento, il paese della Val Pusteria dove all'alba di domenica 18 luglio era stato trovato morto un giovane del posto. La vittima, Aaron Engl di 24 anni, era stato trovato semi decapitato, riverso a terra in un prato nei pressi di malga Raffalt, a 1.600 metri di quota. Vicino al cadavere era stata trovata una motosega. Il giovane, di professione boscaiolo, era morto tra le 5 e le 6 di domenica. Ora è emerso che la sera precedente aveva partecipato ad una festa ed era tornato a Terento in taxi. Il morto non indossava infatti vestiti da lavoro, ma jeans e sneakers. La Procura di Bolzano indaga per omicidio.



