Team K, emendamenti e odg per migliorare progetto Park Vittoria

"Abbiamo presentato numerosi emendamenti e ordini del giorno per migliorare un progetto che così com'è lascia molto perplessi". Lo hanno sottolineato i consiglieri del Comune di Bolzano Matthias Cologna e Thomas Brancaglion (Team K) in merito al progetto del parcheggio interrato sotto piazza Vittoria. Il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà discusso dal Consiglio comunale la prossima settimana.

Il Team K ha presentato 26 proposte di modifica al progetto.

Oltre al merito - si legge in una nota - viene contestato anche il metodo: "Non può essere solo il progetto di fattibilità tecnico-economica ad arrivare in aula, ma è fondamentale che sia discusso anche il bando di concessione vero e proprio, visto che contiene le specifiche dell'opera, che sono poi il nocciolo della questione", è il contenuto del primo ordine del giorno presentato.

"L'attuale progetto prevede un aumento considerevole dei posti blu che porteranno più traffico in zona e la piazza vuota e senza verde sarà un'isola di calore non sfruttabile nei mesi caldi. Inoltre il prezzo dei box auto per residenti sui 55.000€ sarà proibitivo per molti, mettendo a rischio l'equità sociale di una infrastruttura che dovrebbe aiutare tutti i residenti", ha spiegato il consigliere comunale Matthias Cologna.

"Dobbiamo fare in modo che la discussione pubblica sarà possibile anche in futuro, quando saranno discussi i dettagli di costruzione e gestione del parcheggio, che altrimenti rimangono appannaggio della sola Giunta insieme agli assegnatari. Questo per fare in modo che un'opera di tali costi (oltre 20 milioni di Euro) e dimensioni sia effettivamente utile, rispondente alle esigenze della cittadinanza e utilizzato anche in futuro, tra 10, 20 o 30 anni", ha aggiunto il consigliere Thomas Brancaglion.



