Escursionista colpita da un masso sul sentiero Bepi Zac

Un'escursionista lombarda di 57 anni è stata portata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata colpita al torace da un grosso masso che si è staccato mentre si trovava all'uscita del sentiero attrezzato "Bepi Zac", in Val di Fassa, nei pressi della forcella del Ciadin, a una quota di circa 2.600 metri.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 13. Ad allertarli è stato un compagno di escursione. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione di Moena del Soccorso alpino e speleologico del Trentino. L'elicottero - informa il Soccorso alpino in una nota - è volato in quota ed ha sbarcato sul luogo dell'incidente, in hovering, il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l'equipe sanitaria.

L'infortunata, cosciente ma dolorante per il colpo subito, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello, per essere poi trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno di escursione è rientrato autonomamente.



