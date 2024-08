Torna Orme Festival, la 7/a edizione dal 6 al 15 settembre

Orme Festival si incammina verso la sua 7/a edizione e lo fa allungando il suo percorso, passando da un fine settimana a dieci giorni di evento. L'evento si svolgerà a Fai della Paganella, in Trentino, dal 6 al 15 settembre.

"Dialogo tra uomo e natura", è il tema scelto per il 2024, con oltre 70 appuntamenti previsti, tra cui momenti musicali, tra cui quello con Ron in concerto sabato 7, e presentazioni di libri, come "Storie di padri. Storie di figli", con l'autore Andrea Polo.

Martedì 9 "Incontro e musica" con Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, per parlare di arte e sostenibilità. Tante anche le attività per i bambini e le famiglie: dal teatro stanziale al teatrekking per raccontare le fiabe più conosciute, come Cappuccetto Rosso o Jack e il fagiolo magico, cercando esseri fantastici, giganti e folletti nel Parco del respiro. Ci saranno anche momenti di riflessione sulla relazione tra il benessere generato da un'attenta frequentazione del bosco e la responsabilità e la capacità di "curare il bosco" e appuntamenti gastronomici con il Sentiero dei sapori tra i baiti o il pranzo dopo la Desmontegada delle mucche al rientro dai pascoli domenica 15 settembre.



