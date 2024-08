Rapina universitario e usa spray peperoncino, arrestato a Trento

Poco prima della mezzanotte di ieri nel quartiere delle Albere, a Trento, uno studente è stato avvicinato da un giovane che prima lo ha bloccato tenendolo per un braccio e poi gli ha strappato dal collo una catenina d'oro dal valore di circa 1.800 euro. Lo studente ha provato a resistere alla violenza, ma il rapinatore ha estratto uno spray al peperoncino usandolo contro di lui.

Nel frattempo un amico dell'universitario ha provato ad intervenire in sua difesa, ma una seconda persona ha provato a derubarlo per poi darsi alla fuga in direzione via Giusti.

I due studenti hanno provato a rincorrere una delle due persone, che ha continuato a spruzzare lo spray al peperoncino contro di loro. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale che stava controllando la zona. Gli agenti - informa la polizia locale di Trento - hanno bloccato immediatamente il ragazzo, di nazionalità marocchina, che è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Il pm ha disposto l'immediata traduzione in carcere del giovane.



