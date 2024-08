Importuna una donna e aggredisce i carabinieri, arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano hanno arrestato un uomo che ha palpeggiato una passante e poi ha aggredito i militari che cercavano di fermarlo. È successo martedì 20 agosto durante il quotidiano servizio di perlustrazione del territorio della città di Bolzano, in Piazza Walther.

I carabinieri - comunica una nota dell'Arma - hanno dovuto ricorrere all'uso dello spray urticante in dotazione per immobilizzarlo e prevenire ulteriori rischi. Una volta bloccato, l'uomo è stato fato sedere all'interno dell'autovettura di servizio con non poche difficoltà, perché ha continuato ad opporre resistenza e a colpire la 'gazzella', danneggiando la carrozzeria. Il giovane è stato arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violenza sessuale.

I militari intervenuti hanno riportato lievi lesioni, a testimonianza - sottolinea ancora la nota dell'Arma - della complessità e della varietà delle operazioni di controllo del territorio, che i carabinieri svolgono quotidianamente con impegno e abnegazione.



