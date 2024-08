Diversi tentativi di furto in casa sventati dalla polizia

Nei periodi di ferie le abitazioni di residenza vengono lasciate generalmente incustodite, anche per lunghi periodi, divenendo in tal modo facile preda dei ladri. Anche in Provincia di Bolzano, nelle ultime settimane - segnala la Questura di Bolzano - le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sventare tentativi di furto in atto ovvero, in alcuni casi, anche per constatarne il compimento, dando il via alle indagini sia investigative che di polizia scientifica per individuare gli autori. L'80% dei furti in abitazione avviene con la forzatura della porta d'ingresso ed i sistemi più utilizzati - sottolinea la Questura - sono il lock oicking, cioè l'apertura delle serrature utilizzando graffette, ma anche il key bumbing. Ogni marca e tipologia di serratura col cilindro europeo ha infatti una sua chiave "madre" che, una volta inserita nel cilindro, riesce ad aprire ogni porta di un determinato tipo. Serve solo un martello e non lascia segni.

Altro metodo è l'uso della chiavi bulgare, che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a "doppia mappa" senza avere la chiave originale e senza smontare la serratura della porta blindata. I grimaldelli bulgari non lasciano segni di effrazione, si adattano con estrema facilità alle serrature ma non sono infallibili: esistono serrature a doppia mappa di nuova concezione dotate di contromisure, in grado di resistere agli attacchi dei ladri.

Capita anche che i malviventi fissino sulle porte sottili fili di colla per capire se l'appartamento è disabitato, o che vengano usate carta di credito o simili: fatte passare nella fessura tra porta e stipite, il ladro punta alla scocca della serratura. A volte i ladri svaligiano gli appartamenti nella notte con i proprietari che dormono all'interno, praticando un piccolo buco nel legno dell'infisso (porta d'ingresso o finestra, non fa differenza) all'altezza della maniglia. Poi inseriscono un arnese con cui riescono a muovere la serratura facendola ruotare per attivare il meccanismo di apertura. Anche con una calamita è possibile far girare la chiave dentro alla serratura oppure farla cadere a terra.



