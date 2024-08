Sinner: Atp, nessuna colpa attribuita a Jannik ci rincuora

"Ci rincuora che nessuna colpa o negligenza sia stata attribuita a Jannik Sinner. Vogliamo anche riconoscere la robustezza del processo di investigazione e la valutazione indipendente dei fatti nell'ambito del Tennis Anti-Doping Programme (Tadp), che gli ha permesso di continuare a competere". Così la Atp in una breve nota sul caso Sinner.

"E' stata una questione complicata per Jannik e per il suo team - è scritto ancora nel comunicato -, e sottolinea la necessità da parte dei giocatori e del loro staff di tenere la massima attenzione nell'utilizzo di prodotti o trattamenti.

L'integrità è una priorità nel nostro sport"



