Attivate le Centrali operative territoriali di Apss in Trentino

A partire da inizio agosto sono in piena attività le cinque Centrali operative territoriali (Cot) allestite in Trentino dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla base delle direttive nazionali e grazie ai finanziamenti del Pnrr. Le centrali, presentate in conferenza stampa, non sono dei punti di accesso per i cittadini, ma rappresentano degli snodi di coordinamento e di connessione tra i centri ospedalieri e i servizi territoriali.

"Lo scorso 3 agosto abbiamo ottenuto da un organismo terzo la documentazione che certifica il pieno adempimento agli obblighi ministeriali e permette l'accesso ai finanziamenti", ha spiegato il direttore dell'azienda sanitaria, Antonio Ferro.

Le Cot sono state allestite nei principali centri urbani de trentini (Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pergine e Cles), grazie a un finanziamento pubblico di circa 800mila euro, di cui 350mila euro solo di costi per i servizi informatici.

Complessivamente, ci lavorano una settantina di persone, di cui la maggior parte personale infermieristico e una ventina di impiegati amministrativi. Dal punto di vista pratico, le centrali, basandosi su 13 nuclei di erogazione dei servizi di prossimità, garantiscono la fase di transizione dei pazienti dalla fase acuta a quella post-acuta, favorendo la cura domiciliare attraverso l'attivazione dei servizi territoriali e l'attivazione della rete di assistenza.

Nell'ambito di un monitoraggio svolto tra il 1/o aprile e il 30 giugno scorsi, le cinque Cot hanno gestito 339 processi, di cui 180 per la degenza riabilitativa, 89 per lungodegenza, 48 di cure intermedie e 22 per hospice. Su base annuale si stima la presa in carico di oltre 1.300 processi. Solo per quanto riguarda i servizi di cura, sono state registrate 1.494 attivazioni nel periodo in esame, con una stima di seimila su base annua.



