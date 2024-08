Intesa per valorizzare figura di Alcide De Gasperi in Trentino

Nel 70/o anniversario dalla morte di Alcide De Gasperi, è stato sottoscritto un accordo tra il Consiglio provinciale di Trento, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e la Fondazione Musco storico del Trentino (Fmst) per promuovere nuove iniziative divulgative e culturali per valorizzare il ricordo dello statista trentino e dei valori dell'autonomia locale. L'intesa, presentata in conferenza stampa, è stata sottoscritta dal presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, e dai presidenti delle due fondazioni aderenti, Luigi Blanco (Fmst) e Giuseppe Tognon (Fondazione trentina Alcide De Gasperi).

"Questo accordo va a rinforzare una collaborazione che abbiamo da anni e che si concretizza in diversi progetti comuni.

Continueremo quindi il lavoro già in essere, per far conoscere pienamente i valori dell'autonomia ai cittadini trentini", ha spiegato Soini.

L'accordo prevede l'organizzazione di iniziative divulgative nell'ambito della valorizzazione dell'immagine di Alcide De Gasperi, coinvolgendo i soggetti di riferimento di ciascun ente coinvolto. Tra i primi appuntamenti previsti dall'intesa vi è l'organizzazione di una mostra fotografica e documentale dedicata a De Gasperi, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 5 settembre, in occasione della Giornata dell'autonomia. L'esposizione, intitolata "Alcide De Gasperi.

Album di casa", è concentrata su affetti e vita privata dello statista e sarà visitabile fino al 1/o ottobre a Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale di Trento.



